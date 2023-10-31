Елякина Анна Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елякина Анна Ерофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 или 1800 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1818

Сын: Елякин Андрей Петрович

Отец ребёнка: Елякин Петр Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.01.1821

Сын: Елякин Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Елякин Петр Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.04.1824

Сын: Елякин Федор Петрович

Отец ребёнка: Елякин Петр Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1827 или 1831

Сын: Елякин Кирилл Петрович

Отец ребёнка: Елякин Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Елякин Петр Петрович

Отец ребёнка: Елякин Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Елякина Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Елякин Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Елякина Марфа Петровна

Отец ребёнка: Елякин Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Елякин Ермил Петрович

Отец ребёнка: Елякин Петр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елякин Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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