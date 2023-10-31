Елякина Анна Ерофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.09.1818
Отец ребёнка: Елякин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
19.01.1821
Отец ребёнка: Елякин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
11.04.1824
Отец ребёнка: Елякин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1827 или 1831
Отец ребёнка: Елякин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Елякин Петр Петрович
Отец ребёнка: Елякин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Елякина Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Елякин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Елякина Марфа Петровна
Отец ребёнка: Елякин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Елякин Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно