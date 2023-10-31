Елякина Екатерина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.11.1852
Дочь: Елякина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Елякин Андрей Петрович
Рождение ребёнка
30.03.1854
Отец ребёнка: Елякин Андрей Петрович
Рождение ребёнка
15.02.1857
Отец ребёнка: Елякин Андрей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно