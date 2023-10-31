Елякина Екатерина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елякина Екатерина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1852

Дочь: Елякина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Елякин Андрей Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.03.1854

Сын: Елякин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Елякин Андрей Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.02.1857

Сын: Елякин Федор Андреевич

Отец ребёнка: Елякин Андрей Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елякин Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно
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