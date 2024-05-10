Савицкий Семен Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения вычислен из возраста в записи о браке.
Место жительства
Неизвестно
село Янишовка (Ивановка), Таращанский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1838 ст.
Винаровка, Київська область
Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1887 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1838 ... Показать все
Смерть
Неизвестно