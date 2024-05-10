Савицкий Семен Тимофеевич 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савицкий Семен Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения вычислен из возраста в записи о браке.
Место жительства
Неизвестно
село Янишовка (Ивановка), Таращанский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1838 ст.

Жена: Савицкая (Добровольская) Екатерина Яковлевна

Винаровка, Київська область
Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1887 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1838 ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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