Савицкая (Добровольская) Екатерина Яковлевна 24.11.1814 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Савицкая (Добровольская) Екатерина Яковлевна

Место рождения

Винаровка, Київська область

Дата рождения

24.11.1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1814 ст.

Отец: Добровольский Яков Васильевич

Мать: Добровольская (Гневуш) Мария Константиновна

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1079, Дело 1385 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда за 1814 г., Лист 377
Место жительства
Неизвестно
село Янишовка (Ивановка), Таращанский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Крещение
25.11.1814 ст.
Винаровка, Київська область
Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1079, Дело 1385 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда за 1814 ... Показать все
Бракосочетание
30.01.1838 ст.

Муж: Савицкий Семен Тимофеевич

Винаровка, Київська область
Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1887 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1838 ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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