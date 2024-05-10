Савицкая (Добровольская) Екатерина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения24.11.1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1814 ст.
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1079, Дело 1385 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда за 1814 г., Лист 377
Место жительства
Неизвестно
село Янишовка (Ивановка), Таращанский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Крещение
25.11.1814 ст.
Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1079, Дело 1385 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда за 1814 ... Показать все
Бракосочетание
30.01.1838 ст.
Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1887 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1838 ... Показать все
Смерть
Неизвестно