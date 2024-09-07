Потылицин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Потылицин Денис
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Потылицина) Любовь
Мать ребёнка: (Коблукова) Мария Гавриилова
Рождение ребёнка
22.10.1967
Сын: Потылицин Геннадий
Мать ребёнка: (Коблукова) Мария Гавриилова
Смерть
Неизвестно