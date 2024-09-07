(Коблукова) Мария Гавриилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коблуков Гавриил
Мать: Нюра
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обуков Михаил
Отец ребёнка: Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Потылицина) Любовь
Отец ребёнка: Потылицин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потылицин Михаил
Рождение ребёнка
22.10.1967
Сын: Потылицин Геннадий
Отец ребёнка: Потылицин Михаил
Смерть
Неизвестно