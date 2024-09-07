(Коблукова) Мария Гавриилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коблукова) Мария Гавриилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коблуков Гавриил

Мать: Нюра

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обуков Михаил

Отец ребёнка: Гавриил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Потылицина) Любовь

Отец ребёнка: Потылицин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицин Михаил

Рождение ребёнка
22.10.1967

Сын: Потылицин Геннадий

Отец ребёнка: Потылицин Михаил

Смерть
Неизвестно

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