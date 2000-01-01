(Генова) Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Генова) Акулина Ивановна

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Место рождения

Стрешин

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Генов Иван

Мать: Генова Фекла

Стрешин
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Будницкий Юрий

Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Будницкий Юрий

Смерть
Неизвестно
Стрешин
Похороны
Неизвестно
Стрешина
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