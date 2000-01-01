(Генова) Акулина Ивановна
Место рожденияСтрешин
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Генов Иван
Мать: Генова Фекла
Стрешин
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Будницкий Юрий
Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Будницкий Юрий
Смерть
Неизвестно
Стрешин
Похороны
Неизвестно
Стрешина