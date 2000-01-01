Генова Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Генов Иван
Стрешин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Генов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Генов Иван
Работа или профессия
Неизвестно
Повитуха
Смерть
Неизвестно
Стрешин
Похороны
Неизвестно
Стрешина