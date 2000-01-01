Генова Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Генова Фекла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1907 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Генов Иван

Стрешин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Генов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Генов Иван

Работа или профессия
Неизвестно
Повитуха
Смерть
Неизвестно
Стрешин
Похороны
Неизвестно
Стрешина
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