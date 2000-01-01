Будницкий Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будницкий Юрий

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Место рождения

Шихов

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шихов
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Шихов
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Шихов
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