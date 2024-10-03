Кузьма Кондратов Около 1748 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьма Кондратов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1727 г.р.

Мать

Около 1729 г.р.

Дети

Около 1751 г.р.
Около 1753 г.р.
Около 1778 г.р.
Около 1780 г.р.
Около 1783 г.р.
Около 1788 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Кондратий Захаров

Мать: Наталья Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Иван Кузьмин

Мать ребёнка: Агафья Федорова

Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Иосиф Кузьмин

Мать ребёнка: Агафья Федорова

Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Сидор Кузмич

Мать ребёнка: Агрипина Тимофеева

Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Дарья Кузьмина

Мать ребёнка: Агрипина Тимофеева

Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Герасим Кузьмин

Мать ребёнка: Агрипина Тимофеева

Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Ефим Кузьмич

Мать ребёнка: Агрипина Тимофеева

Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Анна Кузьмина

Мать ребёнка: Агрипина Тимофеева

Холмец, Шаховская, Московская область
Смерть
Неизвестно

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