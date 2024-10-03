Кузьма Кондратов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: Кондратий Захаров
Мать: Наталья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Иван Кузьмин
Мать ребёнка: Агафья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Иосиф Кузьмин
Мать ребёнка: Агафья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Сидор Кузмич
Мать ребёнка: Агрипина Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Дарья Кузьмина
Мать ребёнка: Агрипина Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Герасим Кузьмин
Мать ребёнка: Агрипина Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Ефим Кузьмич
Мать ребёнка: Агрипина Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Анна Кузьмина
Мать ребёнка: Агрипина Тимофеева
Смерть
Неизвестно