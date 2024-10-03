Кондратий Захаров 1727 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кондратий Захаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1693 г.р.

Мать

Около 1698 г.р.

Дети

Около 1748 г.р.
Около 1751 г.р.
Около 1752 г.р.
Около 1762 г.р.
Около 1767 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Захар Степанов

Мать: Домна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Кузьма Кондратов

Мать ребёнка: Наталья Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Ефим Кондратов

Мать ребёнка: Наталья Алексеева

Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Евдокия Кондратова

Мать ребёнка: Наталья Алексеева

Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Гаврила Кондратов

Мать ребёнка: Наталья Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Мартин Кондратов

Мать ребёнка: Наталья Алексеева

Смерть
Неизвестно

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