Кондратий Захаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Захар Степанов
Мать: Домна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Кузьма Кондратов
Мать ребёнка: Наталья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Ефим Кондратов
Мать ребёнка: Наталья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Евдокия Кондратова
Мать ребёнка: Наталья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Гаврила Кондратов
Мать ребёнка: Наталья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Мартин Кондратов
Мать ребёнка: Наталья Алексеева
Смерть
Неизвестно