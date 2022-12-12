Толчинская (Яковлева) Ревекка Нафтуловна
Место рожденияЕкатеринослав
Дата рождения26.02.1910
Дата смерти06.03.1972
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1910
Отец: Яковлев Нафтул Хаим Гершович
Мать: Песя
Екатеринослав
Рождение ребёнка
30.05.1936
Дочь: Макарова Бэлла Зусьевна
Отец ребёнка: Толчинский Зуся Копелевич
Рождение ребёнка
22.06.1941
Сын: Толчинский Григорий Зусьевич
Отец ребёнка: Толчинский Зуся Копелевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.1972