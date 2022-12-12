Толчинская (Яковлева) Ревекка Нафтуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толчинская (Яковлева) Ревекка Нафтуловна

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Место рождения

Екатеринослав

Дата рождения

26.02.1910

Дата смерти

06.03.1972

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1910

Отец: Яковлев Нафтул Хаим Гершович

Мать: Песя

Екатеринослав
Рождение ребёнка
30.05.1936

Дочь: Макарова Бэлла Зусьевна

Отец ребёнка: Толчинский Зуся Копелевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
22.06.1941

Сын: Толчинский Григорий Зусьевич

Отец ребёнка: Толчинский Зуся Копелевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толчинский Зуся Копелевич

Смерть
06.03.1972
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