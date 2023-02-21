Яковлев Нафтул Хаим Гершович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1910
Дочь: Толчинская Ревекка Нафтуловна
Мать ребёнка: Песя
Екатеринослав
Рождение ребёнка
25.04.1914
Мать ребёнка: Песя
Екатеринослав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Бэлла Нафтуловна
Мать ребёнка: Песя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Песя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Туба Лея Нафтуловна
Мать ребёнка: Песя
Екатеринослав
Смерть
Неизвестно