Песя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1910
Дочь: Толчинская Ревекка Нафтуловна
Отец ребёнка: Яковлев Нафтул Хаим Гершович
Екатеринослав
Рождение ребёнка
25.04.1914
Отец ребёнка: Яковлев Нафтул Хаим Гершович
Екатеринослав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Бэлла Нафтуловна
Отец ребёнка: Яковлев Нафтул Хаим Гершович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Туба Лея Нафтуловна
Отец ребёнка: Яковлев Нафтул Хаим Гершович
Екатеринослав
Смерть
Неизвестно