Песя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Песя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1910

Дочь: Толчинская Ревекка Нафтуловна

Отец ребёнка: Яковлев Нафтул Хаим Гершович

Екатеринослав
Рождение ребёнка
25.04.1914

Сын: Яковлев Рувин Нафтулович

Отец ребёнка: Яковлев Нафтул Хаим Гершович

Екатеринослав
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Бэлла Нафтуловна

Отец ребёнка: Яковлев Нафтул Хаим Гершович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Нафтул Хаим Гершович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Туба Лея Нафтуловна

Отец ребёнка: Яковлев Нафтул Хаим Гершович

Екатеринослав
Смерть
Неизвестно
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