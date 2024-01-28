Клочкова (Горбунова) Татьяна Васильевна
Место рожденияс . Тоцкое, Тоцкого района, Оренбургской области
Дата рождения19.01.1901
Дата смерти16.04.1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1901
Отец: Горбунов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клочков Валентин Алексеевич
Отец ребёнка: Клочков Алексей Акимович
Бракосочетание
1916
Рождение ребёнка
03.06.1923
Дочь: Хомякова (Клочкова) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Клочков Алексей Акимович
Рождение ребёнка
31.12.1926
Отец ребёнка: Клочков Алексей Акимович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Клочков Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Клочков Алексей Акимович
Рождение ребёнка
17.07.1930
Дочь: Кичигина (Клочкова) Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Клочков Алексей Акимович
Смерть
16.04.1984