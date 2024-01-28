Клочкова (Горбунова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клочкова (Горбунова) Татьяна Васильевна

Место рождения

с . Тоцкое, Тоцкого района, Оренбургской области

Дата рождения

19.01.1901

Дата смерти

16.04.1984

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1901

Отец: Горбунов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клочков Валентин Алексеевич

Отец ребёнка: Клочков Алексей Акимович

Бракосочетание
1916

Муж: Клочков Алексей Акимович

Рождение ребёнка
03.06.1923

Дочь: Хомякова (Клочкова) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Клочков Алексей Акимович

Рождение ребёнка
31.12.1926

Сын: Клочков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Клочков Алексей Акимович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Клочков Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Клочков Алексей Акимович

Рождение ребёнка
17.07.1930

Дочь: Кичигина (Клочкова) Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Клочков Алексей Акимович

Смерть
16.04.1984

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