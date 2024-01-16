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Клочков Алексей Акимович

Место рождения

с. Тоцкое, Тоцкого района,Оренбургской области

Дата рождения

15.02.1897

Дата смерти

?.03.1969

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1897

Отец: Клочков Аким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клочков Валентин Алексеевич

Мать ребёнка: Клочкова (Горбунова) Татьяна Васильевна

Бракосочетание
1916

Жена: Клочкова (Горбунова) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
03.06.1923

Дочь: Хомякова (Клочкова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Клочкова (Горбунова) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
31.12.1926

Сын: Клочков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Клочкова (Горбунова) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Клочков Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Клочкова (Горбунова) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
17.07.1930

Дочь: Кичигина (Клочкова) Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Клочкова (Горбунова) Татьяна Васильевна

Смерть
?.03.1969

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