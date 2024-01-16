Клочков Алексей Акимович
Место рожденияс. Тоцкое, Тоцкого района,Оренбургской области
Дата рождения15.02.1897
Дата смерти?.03.1969
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1897
Отец: Клочков Аким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клочков Валентин Алексеевич
Мать ребёнка: Клочкова (Горбунова) Татьяна Васильевна
Бракосочетание
1916
Рождение ребёнка
03.06.1923
Дочь: Хомякова (Клочкова) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Клочкова (Горбунова) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
31.12.1926
Мать ребёнка: Клочкова (Горбунова) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Клочков Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Клочкова (Горбунова) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
17.07.1930
Дочь: Кичигина (Клочкова) Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Клочкова (Горбунова) Татьяна Васильевна
Смерть
?.03.1969