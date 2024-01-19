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Власов Сергей Яковлевич
Власов Сергей Яковлевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.07.1972
Пол
Мужской
Отец
Власов Яков Федорович
1935 г.р.
Мать
Власова (Надымова) Галина Петровна
1943 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1972
Отец:
Власов Яков Федорович
Мать:
Власова Галина Петровна
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