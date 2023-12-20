Власова (Надымова) Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1943
Рождение ребёнка
29.08.1962
Дочь: Курагина (Власова) Людмила Яковлевна
Отец ребёнка: Власов Яков Федорович
Рождение ребёнка
20.11.1963
Отец ребёнка: Власов Яков Федорович
Рождение ребёнка
28.12.1964
Отец ребёнка: Власов Яков Федорович
Рождение ребёнка
22.07.1972
Отец ребёнка: Власов Яков Федорович
Рождение ребёнка
05.10.1977
Отец ребёнка: Власов Яков Федорович