Власова (Надымова) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Надымова) Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1943

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1943

Отец: Надымов Петр Семенович

Мать: Надымова (Лесникова) Прасковья Прокопьевна

Рождение ребёнка
29.08.1962

Дочь: Курагина (Власова) Людмила Яковлевна

Отец ребёнка: Власов Яков Федорович

Рождение ребёнка
20.11.1963

Сын: Власов Виктор Яковлевич

Отец ребёнка: Власов Яков Федорович

Рождение ребёнка
28.12.1964

Сын: Власов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Власов Яков Федорович

Рождение ребёнка
22.07.1972

Сын: Власов Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Власов Яков Федорович

Рождение ребёнка
05.10.1977

Сын: Власов Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Власов Яков Федорович

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