Власов Яков Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1935
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1935
Рождение ребёнка
29.08.1962
Дочь: Курагина (Власова) Людмила Яковлевна
Мать ребёнка: Власова (Надымова) Галина Петровна
Рождение ребёнка
20.11.1963
Мать ребёнка: Власова (Надымова) Галина Петровна
Рождение ребёнка
28.12.1964
Мать ребёнка: Власова (Надымова) Галина Петровна
Рождение ребёнка
22.07.1972
Мать ребёнка: Власова (Надымова) Галина Петровна
Рождение ребёнка
05.10.1977
Мать ребёнка: Власова (Надымова) Галина Петровна