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Власов Яков Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1935

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1935

Отец: Власов Федор Савельевич

Мать: Власова (Шипицына) Ирина Анисимовна

Рождение ребёнка
29.08.1962

Дочь: Курагина (Власова) Людмила Яковлевна

Мать ребёнка: Власова (Надымова) Галина Петровна

Рождение ребёнка
20.11.1963

Сын: Власов Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: Власова (Надымова) Галина Петровна

Рождение ребёнка
28.12.1964

Сын: Власов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Власова (Надымова) Галина Петровна

Рождение ребёнка
22.07.1972

Сын: Власов Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Власова (Надымова) Галина Петровна

Рождение ребёнка
05.10.1977

Сын: Власов Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Власова (Надымова) Галина Петровна

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