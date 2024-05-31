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Коренкин Денис Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Коренкин Иван Петрович

Мать: Коренкина (Малиновцева) Марфа Филатовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 51об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коренкина (Сальникова) Евдокия Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-25л Брак старообрчдческий
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Коренкина) Аграфена Денисовна

Мать ребёнка: Коренкина (Сальникова) Евдокия Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-25л
Рождение ребёнка
1851

Сын: Коренкин Николай Денисович

Мать ребёнка: Коренкина (Сальникова) Евдокия Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-24об
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Коренкина) Марина Денисовна

Мать ребёнка: Коренкина (Сальникова) Евдокия Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-25л
Рождение ребёнка
1856

Сын: Коренкин Яков Денисович

Мать ребёнка: Коренкина (Сальникова) Евдокия Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-24об
Смерть
Неизвестно

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