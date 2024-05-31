Коренкин Денис Иванович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
ГАСО, рев1834, 51об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-25л Брак старообрчдческий
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Коренкина) Аграфена Денисовна
Мать ребёнка: Коренкина (Сальникова) Евдокия Федоровна
ГАСО, 179-1-213-25л
Рождение ребёнка
1851
Сын: Коренкин Николай Денисович
Мать ребёнка: Коренкина (Сальникова) Евдокия Федоровна
ГАСО, 179-1-213-24об
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Коренкина) Марина Денисовна
Мать ребёнка: Коренкина (Сальникова) Евдокия Федоровна
ГАСО, 179-1-213-25л
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Коренкина (Сальникова) Евдокия Федоровна
ГАСО, 179-1-213-24об
Смерть
Неизвестно