Ремнёва (Степаненкова) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремнёва (Степаненкова) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Аксеново, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.10.1931

Дата смерти

28.02.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Аксеново, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.09.1955

Муж: не указан

Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1956

Дочь: Миронова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ремнёв Иван Фёдорович

Смерть
28.02.2018
Игоревская, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
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