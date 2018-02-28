Ремнёва (Степаненкова) Зинаида Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.10.1931
Дата смерти28.02.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.09.1955
Муж: не указан
Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1956
Дочь: Миронова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.02.2018
Игоревская, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область