Степаненкова (Туманова) Александра Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степаненкова (Туманова) Александра Абрамовна

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Место рождения

Аксеново, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

Около 1995

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: Туманов Абрам Сидорович

Мать: Туманова Елена Фёдоровна

Аксеново, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.10.1931

Дочь: Ремнёва Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Степаненков Иван Филиппович

Аксеново, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.?

Дочь: Степаненкова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Степаненков Иван Филиппович

Аксеново, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степаненкова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Степаненков Иван Филиппович

Аксеново, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степаненкова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Степаненков Иван Филиппович

Аксеново, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степаненков Иван Филиппович

Смерть
Около 1995
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