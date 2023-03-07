Степаненкова (Туманова) Александра Абрамовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1911
Дата смертиОколо 1995
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Отец: Туманов Абрам Сидорович
Мать: Туманова Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
12.10.1931
Дочь: Ремнёва Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Степаненков Иван Филиппович
Рождение ребёнка
01.04.?
Дочь: Степаненкова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Степаненков Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степаненкова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Степаненков Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степаненкова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Степаненков Иван Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1995