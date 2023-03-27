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Степаненков Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: Степаненков Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1931

Дочь: Ремнёва Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Степаненкова Александра Абрамовна

Аксеново, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Степаненкова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Степаненкова Александра Абрамовна

Аксеново, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Степаненкова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Степаненкова Александра Абрамовна

Аксеново, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1939

Дочь: Степаненкова Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Степаненкова Александра Абрамовна

Аксеново, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Попал в плен (военное)
Около 1942
Пропал без вести (военное)
Около 1943
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степаненкова Александра Абрамовна

Смерть
Около 1943
Был партизаном, был в немецком плену, бежал. Предположительно попал в плен второй раз.
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