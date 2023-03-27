Степаненков Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Отец: Степаненков Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1931
Дочь: Ремнёва Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Степаненкова Александра Абрамовна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Степаненкова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Степаненкова Александра Абрамовна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Степаненкова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Степаненкова Александра Абрамовна
Рождение ребёнка
01.04.1939
Дочь: Степаненкова Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Степаненкова Александра Абрамовна
Попал в плен (военное)
Около 1942
Пропал без вести (военное)
Около 1943
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1943
Был партизаном, был в немецком плену, бежал. Предположительно попал в плен второй раз.