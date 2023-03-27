Туманова (Жаворонкова) Елена Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Степаненкова Александра Абрамовна
Отец ребёнка: Туманов Абрам Сидорович
Аксеново, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туманова Маруся Абрамовна
Отец ребёнка: Туманов Абрам Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туманова Юлия Абрамовна
Отец ребёнка: Туманов Абрам Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туманова Александра Абрамовна
Отец ребёнка: Туманов Абрам Сидорович
Смерть
Неизвестно