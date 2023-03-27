Туманова (Жаворонкова) Елена Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманова (Жаворонкова) Елена Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Степаненкова Александра Абрамовна

Отец ребёнка: Туманов Абрам Сидорович

Аксеново, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туманова Маруся Абрамовна

Отец ребёнка: Туманов Абрам Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туманова Юлия Абрамовна

Отец ребёнка: Туманов Абрам Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туманова Александра Абрамовна

Отец ребёнка: Туманов Абрам Сидорович

Смерть
Неизвестно
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