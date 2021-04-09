Есенин Сергей Александрович
мужской, родился 03.10.1895, Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
умер 28.12.1925, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Тимрот (Толстая) Софья Андреевна25.04.1900 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1895 по 1912
Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение
03.10.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
С 1912 по 1915
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1915 по 1920
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1920 по 1925
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
15.09.1925
Смерть
28.12.1925
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург