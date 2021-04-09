Есенин Сергей Александрович 03.10.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Есенин Сергей Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 03.10.1895, Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

умер 28.12.1925, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Тимрот (Толстая) Софья Андреевна25.04.1900 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1895 по 1912
Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Рождение
03.10.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Место жительства
С 1912 по 1915
Москва, город федерального значения Москва

Место жительства
С 1915 по 1920
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Место жительства
С 1920 по 1925
Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
15.09.1925

Жена: Тимрот (Толстая) Софья Андреевна

Смерть
28.12.1925
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.