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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
197Константиново, с. вл.при р. Оке.3017123693765Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
69. Константиново, село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 277, жителей 1831, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Константиново, Фофкины выс. тож с.6595при р. Оке3139671131209832—2КузьминскоеЦер. кам., зем. дер. 1-кл. шк. сельск. управл., 1 кам. часовня, водян. навиг. близ Москвы и С.-Петерб., извощ. и чернораб., курган «Высокое» в лугу, были раскопки
Константиново куп. Кулакова вл. ус.6596при р. Оке—63932—2Кузьминское
Крест. с. Константинова набер. ст.6598при р. Оке—2—232—2Кузьминское
Фофонка выселки деревня6617при р. Оке612152732—3КузьминскоеЧернораб. и сельск. хоз.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
817Константиновосело54°52'с.ш.39°36'в.д.N-37-044
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61627436106с Константиновосело