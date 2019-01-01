село Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Константиново

Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
197Константиново, с. вл.при р. Оке.3017123693765Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Кузминская волость
69. Константиново, село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 277, жителей 1831, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Кузьминская волость
Константиново, Фофкины выс. тож с.6595при р. Оке31396711312098322КузьминскоеЦер. кам., зем. дер. 1-кл. шк. сельск. управл., 1 кам. часовня, водян. навиг. близ Москвы и С.-Петерб., извощ. и чернораб., курган «Высокое» в лугу, были раскопки
Константиново куп. Кулакова вл. ус.6596при р. Оке639322Кузьминское
Крест. с. Константинова набер. ст.6598при р. Оке22322Кузьминское
Фофонка выселки деревня6617при р. Оке6121527323КузьминскоеЧернораб. и сельск. хоз.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рыбновский район
817Константиновосело54°52'с.ш.39°36'в.д.N-37-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рыбновский муниципальный район, Кузьминское сельское поселение
61627436106с Константиновосело

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