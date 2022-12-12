Коваль Кирей Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти12.05.1798
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Коваль Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Коваль Ефросинья Евсиева
Рождение ребёнка
1784
Сын: Коваль Гурин Киреев
Мать ребёнка: Коваль Ефросинья Евсиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коваль Ефросинья Евсиева
Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
12.05.1798