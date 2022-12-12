Коваль Кирей Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль Кирей Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

12.05.1798

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Коваль Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Коваль Николай Киреев

Мать ребёнка: Коваль Ефросинья Евсиева

Рождение ребёнка
1784

Сын: Коваль Гурин Киреев

Мать ребёнка: Коваль Ефросинья Евсиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваль Ефросинья Евсиева

Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
12.05.1798
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