Коваль Ефросинья Евсиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль Ефросинья Евсиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Евсей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Коваль Николай Киреев

Отец ребёнка: Коваль Кирей Михайлов

Рождение ребёнка
1784

Сын: Коваль Гурин Киреев

Отец ребёнка: Коваль Кирей Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваль Кирей Михайлов

Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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