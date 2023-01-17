Коваль Ефросинья Евсиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Евсей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Коваль Кирей Михайлов
Рождение ребёнка
1784
Сын: Коваль Гурин Киреев
Отец ребёнка: Коваль Кирей Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно