Коваль Николай Киреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Коваль Кирей Михайлов
Мать: Коваль Ефросинья Евсиева
Рождение ребёнка
09.11.1798
Дочь: Матрона Николаева
Мать ребёнка: Коваль Агафья Андреева
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Коваль Агафья Андреева
Рождение ребёнка
1806
Сын: Коваль Яким Николаев
Мать ребёнка: Коваль Агафья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коваль Агафья Андреева
Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно