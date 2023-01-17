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Коваль Николай Киреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Коваль Кирей Михайлов

Мать: Коваль Ефросинья Евсиева

Рождение ребёнка
09.11.1798

Дочь: Матрона Николаева

Мать ребёнка: Коваль Агафья Андреева

Рождение ребёнка
1802

Сын: Коваль Кирей Николаев

Мать ребёнка: Коваль Агафья Андреева

Рождение ребёнка
1806

Сын: Коваль Яким Николаев

Мать ребёнка: Коваль Агафья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваль Агафья Андреева

Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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