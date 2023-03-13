Суровцовв (Самохина) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Самохинъ Андрей
Мать: Самохина Гусева Матрена
Бракосочетание
28.05.1903
Муж: Суровцовъ Яковъ
Рождение ребёнка
08.04.1904
Сын: Суровцовъ Иванъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Яковъ
Рождение ребёнка
05.09.1905
Сын: Суровцовъ Якимъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Яковъ
Рождение ребёнка
15.07.1907
Сын: Суровцовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Яковъ
Рождение ребёнка
02.06.1908
Сын: Суровцовъ Федоръ
Отец ребёнка: Суровцовъ Яковъ
Рождение ребёнка
20.02.1910
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Суровцовъ Яковъ
Рождение ребёнка
27.12.1911
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Суровцовъ Яковъ
Рождение ребёнка
18.12.1913
Сын: Суровцовъ Петръ
Отец ребёнка: Суровцовъ Яковъ
Рождение ребёнка
?.12.1917
Дочь: Суровцова Нина
Отец ребёнка: Суровцовъ Яковъ