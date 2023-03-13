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Суровцовъ Яковъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Суровцовъ Семенъ*

Мать: не указана

Бракосочетание
28.05.1903

Жена: Суровцовв Пелагея

Рождение ребёнка
08.04.1904

Сын: Суровцовъ Иванъ

Мать ребёнка: Суровцовв Пелагея

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1905

Сын: Суровцовъ Якимъ

Мать ребёнка: Суровцовв Пелагея

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1907

Сын: Суровцовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Суровцовв Пелагея

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.06.1908

Сын: Суровцовъ Федоръ

Мать ребёнка: Суровцовв Пелагея

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1910

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Суровцовв Пелагея

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.12.1911

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Суровцовв Пелагея

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1913

Сын: Суровцовъ Петръ

Мать ребёнка: Суровцовв Пелагея

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.12.1917

Дочь: Суровцова Нина

Мать ребёнка: Суровцовв Пелагея

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