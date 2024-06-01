Подосенов Александр Лазаревич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Подосенова) Алла Александровна
Мать ребёнка: Подосенова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подосенов Александр Александрович
Мать ребёнка: Подосенова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подосенов Николай Александрович
Мать ребёнка: Подосенова Ольга Александровна
Бракосочетание
Неизвестно