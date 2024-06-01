Подосенов Александр Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подосенов Александр Лазаревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подосенов Лазарь Петрович

Мать: Подосенова Татьяна Самойловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Подосенова) Алла Александровна

Мать ребёнка: Подосенова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подосенов Александр Александрович

Мать ребёнка: Подосенова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подосенов Николай Александрович

Мать ребёнка: Подосенова Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подосенова Ольга Александровна

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