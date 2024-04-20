Подосенова Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Подосенова) Алла Александровна
Отец ребёнка: Подосенов Александр Лазаревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подосенов Александр Александрович
Отец ребёнка: Подосенов Александр Лазаревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подосенов Николай Александрович
Отец ребёнка: Подосенов Александр Лазаревич
Бракосочетание
Неизвестно