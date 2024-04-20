Подосенова Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подосенова Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Подосенова) Алла Александровна

Отец ребёнка: Подосенов Александр Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подосенов Александр Александрович

Отец ребёнка: Подосенов Александр Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подосенов Николай Александрович

Отец ребёнка: Подосенов Александр Лазаревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подосенов Александр Лазаревич

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