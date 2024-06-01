Подосенова Татьяна Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подосенова Татьяна Самойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попельнюк (Подосенова) Елизавета Лазаревна

Отец ребёнка: Подосенов Лазарь Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова (Подосенова) Евдокия Лазаревна

Отец ребёнка: Подосенов Лазарь Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безденежная (Подосенова) Екатерина Лазаревна

Отец ребёнка: Подосенов Лазарь Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подосенов Александр Лазаревич

Отец ребёнка: Подосенов Лазарь Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подосенов Фёдор Лазаревич

Отец ребёнка: Подосенов Лазарь Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подосенов Макар Лазаревич

Отец ребёнка: Подосенов Лазарь Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подосенов Лазарь Петрович

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