Подосенова Татьяна Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попельнюк (Подосенова) Елизавета Лазаревна
Отец ребёнка: Подосенов Лазарь Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова (Подосенова) Евдокия Лазаревна
Отец ребёнка: Подосенов Лазарь Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безденежная (Подосенова) Екатерина Лазаревна
Отец ребёнка: Подосенов Лазарь Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подосенов Александр Лазаревич
Отец ребёнка: Подосенов Лазарь Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подосенов Фёдор Лазаревич
Отец ребёнка: Подосенов Лазарь Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подосенов Макар Лазаревич
Отец ребёнка: Подосенов Лазарь Петрович
Бракосочетание
Неизвестно