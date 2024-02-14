Кидрячева (Кидрячева) Шамсия Хайбулловна
Место рожденияд.Елимбетово Стерлибашевского района БАССР
Дата рождения1928
Дата смерти2001
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Кидрячев Хайбулла
Мать: Кидрячева ?
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Даутов Зиннат Гатиятович
Рождение ребёнка
15.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Даутов Зиннат Гатиятович
Смерть
2001
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно