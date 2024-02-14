Кидрячева (Кидрячева) Шамсия Хайбулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кидрячева (Кидрячева) Шамсия Хайбулловна

Место рождения

д.Елимбетово Стерлибашевского района БАССР

Дата рождения

1928

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Кидрячев Хайбулла

Мать: Кидрячева ?

Развод
Неизвестно

Муж: Даутов Зиннат Гатиятович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даутов Зиннат Гатиятович

Рождение ребёнка
01.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даутов Зиннат Гатиятович

Рождение ребёнка
15.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даутов Зиннат Гатиятович

Смерть
2001
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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