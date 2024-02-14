Кидрячев Хайбулла
Место рожденияд.Елимбетово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кидрячева (Кидрячева) Хайбулловна
Мать ребёнка: Кидрячева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кидрячева ?
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Кидрячева (Кидрячева) Шамсия Хайбулловна
Мать ребёнка: Кидрячева ?
Смерть
Неизвестно