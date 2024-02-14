Кидрячев Хайбулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКидрячев Хайбулла

Кидрячев Хайбулла

Место рождения

д.Елимбетово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кидрячева (Кидрячева) Хайбулловна

Мать ребёнка: Кидрячева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кидрячева ?

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Кидрячева (Кидрячева) Шамсия Хайбулловна

Мать ребёнка: Кидрячева ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.