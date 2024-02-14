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Даутов Зиннат Гатиятович

Место рождения

д.Елимбетово Стерлибашевского района БАССР

Дата рождения

1928

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Кидрячева (Кидрячева) Шамсия Хайбулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кидрячева (Кидрячева) Шамсия Хайбулловна

Рождение ребёнка
01.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кидрячева (Кидрячева) Шамсия Хайбулловна

Рождение ребёнка
15.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кидрячева (Кидрячева) Шамсия Хайбулловна

Смерть
2007
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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