Кочетов Яков Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетов Яков Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Кочетов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Кочетов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Кочетова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Кочетова Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочетова Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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