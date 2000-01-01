Кочетов Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Кочетов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Кочетов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Кочетова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Кочетова Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочетова Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно