Кочетов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Кочетов Семён Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Кочетов Яков Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочетов ??? Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рыбаки, Родниковская волость, Юрьевецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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