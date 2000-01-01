Кочетова Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетова Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Кочетов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Кочетов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Кочетов Яков Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетов Яков Васильевич

Смерть
Неизвестно
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