Кочетова Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Кочетов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Кочетов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Кочетов Яков Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно