Виноградова Ольга Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова Ольга Трифоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виноградов Трифон Филиппович

Мать: Виноградова Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
20.10.1889 ст.

Сын: Ризположенский Михаил Рафаилович

Отец ребёнка: Ризположенский Рафаил Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.07.1895 ст.

Сын: Ризположенский Олег Рафаилович

Отец ребёнка: Ризположенский Рафаил Васильевич

Халбуж, Халбужская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ризположенский Рафаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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