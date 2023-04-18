Виноградова Ольга Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1889 ст.
Сын: Ризположенский Михаил Рафаилович
Отец ребёнка: Ризположенский Рафаил Васильевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.07.1895 ст.
Сын: Ризположенский Олег Рафаилович
Отец ребёнка: Ризположенский Рафаил Васильевич
Халбуж, Халбужская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно