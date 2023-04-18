Виноградов Трифон Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Виноградов Алексей Трифонович
Мать ребёнка: Виноградова Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградова Надежда Трифоновна
Мать ребёнка: Виноградова Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Иван Трифонович
Мать ребёнка: Виноградова Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградова Ольга Трифоновна
Мать ребёнка: Виноградова Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградова Мария Трифоновна
Мать ребёнка: Виноградова Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Фёдор Трифонович
Мать ребёнка: Виноградова Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Павел Трифонович
Мать ребёнка: Виноградова Евгения Васильевна
Смерть
Неизвестно