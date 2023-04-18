Виноградов Трифон Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Трифон Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Виноградов Алексей Трифонович

Мать ребёнка: Виноградова Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградова Надежда Трифоновна

Мать ребёнка: Виноградова Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Иван Трифонович

Мать ребёнка: Виноградова Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградова Ольга Трифоновна

Мать ребёнка: Виноградова Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградова Мария Трифоновна

Мать ребёнка: Виноградова Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Фёдор Трифонович

Мать ребёнка: Виноградова Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Павел Трифонович

Мать ребёнка: Виноградова Евгения Васильевна

Смерть
Неизвестно