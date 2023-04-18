Виноградова Евгения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1854
Сын: Виноградов Алексей Трифонович
Отец ребёнка: Виноградов Трифон Филиппович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Виноградов Фёдор Трифонович
Отец ребёнка: Виноградов Трифон Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Иван Трифонович
Отец ребёнка: Виноградов Трифон Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградова Надежда Трифоновна
Отец ребёнка: Виноградов Трифон Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградова Ольга Трифоновна
Отец ребёнка: Виноградов Трифон Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградова Мария Трифоновна
Отец ребёнка: Виноградов Трифон Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Павел Трифонович
Отец ребёнка: Виноградов Трифон Филиппович
Смерть
Неизвестно