Виноградова Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова Евгения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Виноградов Алексей Трифонович

Отец ребёнка: Виноградов Трифон Филиппович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Виноградов Фёдор Трифонович

Отец ребёнка: Виноградов Трифон Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Иван Трифонович

Отец ребёнка: Виноградов Трифон Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградова Надежда Трифоновна

Отец ребёнка: Виноградов Трифон Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградова Ольга Трифоновна

Отец ребёнка: Виноградов Трифон Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградова Мария Трифоновна

Отец ребёнка: Виноградов Трифон Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Павел Трифонович

Отец ребёнка: Виноградов Трифон Филиппович

Смерть
Неизвестно
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