Григорий Емельянов
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Емельян Фёдоров
Мать: Мария (Марина) Гаврилова
Бракосочетание
18.10.1871
Жена: Евдокия Кодратова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1873
Сын: Фома Григорьев
Мать ребёнка: Евдокия Кодратова
Рождение ребёнка
19.07.1881
Сын: Илья Григорьев
Мать ребёнка: Евдокия Кодратова
Рождение ребёнка
05.03.1884
Сын: Василий Григорьев
Мать ребёнка: Евдокия Кодратова
Рождение ребёнка
01.02.1888
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Евдокия Кодратова
Смерть
Неизвестно