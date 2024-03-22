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Григорий Емельянов

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Емельян Фёдоров

Мать: Мария (Марина) Гаврилова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.10.1871

Жена: Евдокия Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1873

Сын: Фома Григорьев

Мать ребёнка: Евдокия Кодратова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1881

Сын: Илья Григорьев

Мать ребёнка: Евдокия Кодратова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.03.1884

Сын: Василий Григорьев

Мать ребёнка: Евдокия Кодратова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1888

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Евдокия Кодратова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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