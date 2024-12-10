Мингалев Федор Федорович 10.02.1838 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Мингалев Федор Федорович

Автор
ОК
Кистанова О.

мужской, родился 10.02.1838 ст., Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми

умер Неизвестно

Мать
Демина Марина Кондратьевна1802 ст. г.р.
Отец
Мингалев Федор Васильевич1795 г.р.
Дети
Демина (Мингалева) Параскева ФедоровнаС 1866 по 1868 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1838 ст.

Отец: Мингалев Федор Васильевич

Мать: Демина Марина Кондратьевна

Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми

Рождение ребёнка
С 1866 по 1868 ст.

Дочь: Демина (Мингалева) Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Чисталева Евдокия Федосьевна

Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.