Мингалев Федор Федорович
мужской, родился 10.02.1838 ст., Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
умер Неизвестно
МатьДемина Марина Кондратьевна1802 ст. г.р.
ОтецМингалев Федор Васильевич1795 г.р.
Дети
Демина (Мингалева) Параскева ФедоровнаС 1866 по 1868 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1838 ст.
Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
С 1866 по 1868 ст.
Дочь: Демина (Мингалева) Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Чисталева Евдокия Федосьевна
Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно