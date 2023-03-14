Демина Марина Кондратьевна
женский, родилась 1802 ст., Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
умерла Неизвестно
Дети
Мингалев Федор Федорович10.02.1838 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
10.02.1838 ст.
Отец ребёнка: Мингалев Федор Васильевич
Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно