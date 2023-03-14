Демина Марина Кондратьевна 1802 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Демина Марина Кондратьевна

Автор
ОК
Кистанова О.

женский, родилась 1802 ст., Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми

умерла Неизвестно

Дети
Мингалев Федор Федорович10.02.1838 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми

Рождение ребёнка
10.02.1838 ст.

Сын: Мингалев Федор Федорович

Отец ребёнка: Мингалев Федор Васильевич

Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми

Смерть
Неизвестно

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