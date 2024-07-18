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Мильбергер Александр Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1907

Дата смерти

05.01.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1907

Отец: Muehlberger Конрад Генрихович

Мать: Muehlberger (Seibel) Amalia Фридриховна

Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мильбергер Гейнгольд Александрович

Мать ребёнка: Мильбергер (Майор) Лидия Генриховна / Андреевна

Рождение ребёнка
27.08.1927

Сын: Мильбергер Вольдемар Александрович

Мать ребёнка: Мильбергер (Майор) Лидия Генриховна / Андреевна

Рождение ребёнка
02.03.1930

Сын: Мильбергер Александр Александрович

Мать ребёнка: Мильбергер (Майор) Лидия Генриховна / Андреевна

Рождение ребёнка
05.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мильбергер (Майор) Лидия Генриховна / Андреевна

Рождение ребёнка
21.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мильбергер (Майор) Лидия Генриховна / Андреевна

Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
Смерть
05.01.1979
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край

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