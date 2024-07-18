Мильбергер Александр Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1907
Дата смерти05.01.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1907
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1927
Рождение ребёнка
02.03.1930
Рождение ребёнка
05.01.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мильбергер (Майор) Лидия Генриховна / Андреевна
Рождение ребёнка
21.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мильбергер (Майор) Лидия Генриховна / Андреевна
Смерть
05.01.1979