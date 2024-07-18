Мильбергер (Майор) Лидия Генриховна / Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1907
Дата смерти11.03.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мильбергер Гейнгольд Александрович
Отец ребёнка: Мильбергер Александр Кондратьевич
Рождение ребёнка
27.08.1927
Сын: Мильбергер Вольдемар Александрович
Отец ребёнка: Мильбергер Александр Кондратьевич
Рождение ребёнка
02.03.1930
Сын: Мильбергер Александр Александрович
Отец ребёнка: Мильбергер Александр Кондратьевич
Рождение ребёнка
05.01.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мильбергер Александр Кондратьевич
Рождение ребёнка
21.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мильбергер Александр Кондратьевич
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
Смерть
11.03.1988