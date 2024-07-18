Мильбергер (Майор) Лидия Генриховна / Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мильбергер (Майор) Лидия Генриховна / Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1907

Дата смерти

11.03.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1927 г.р.
1930 г.р.
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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мильбергер Гейнгольд Александрович

Отец ребёнка: Мильбергер Александр Кондратьевич

Рождение ребёнка
27.08.1927

Сын: Мильбергер Вольдемар Александрович

Отец ребёнка: Мильбергер Александр Кондратьевич

Рождение ребёнка
02.03.1930

Сын: Мильбергер Александр Александрович

Отец ребёнка: Мильбергер Александр Кондратьевич

Рождение ребёнка
05.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мильбергер Александр Кондратьевич

Рождение ребёнка
21.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мильбергер Александр Кондратьевич

Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
Смерть
11.03.1988

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