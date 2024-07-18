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Мильбергер Вольдемар Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1927

Дата смерти

27.05.1977

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
27.08.1927

Отец: Мильбергер Александр Кондратьевич

Мать: Мильбергер (Майор) Лидия Генриховна / Андреевна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.05.1977

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