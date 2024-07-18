Мильбергер Вольдемар Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1927
Дата смерти27.05.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1927
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.05.1977