Назаров Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1954

Дата смерти

13.01.2008

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1954

Отец: Назаров Фёдор

Мать: Назарова (Коляденкова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.01.2008

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